Во всем виноват тренер Барселоны
Французский футболист Усман Дембеле вышел на замену в матче с Динамо. На 65-й минуте поединка вингер впервые появился на поле в этом сезоне. Игроку Барселоны наконец удалось залечить травму. Но не успел он восстановиться от повреждения, как заработал новое.
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В травме обвиняют тренера каталонского клуба. Серхи Бархуан не принял во внимание рекомендации клубных врачей. Медики предлагали наставнику "не бросать в бой" француза или выпустить Дембеле максимум на 15 минут.
Однако специалист не прислушался к советам. Дембеле отыграл 25 минут и получил очередное повреждение. По информации AS, Усман повредил заднюю поверхность бедра. Восстановление футболиста займет 3 – 4 недели.
Напомним, что в матче с Динамо Дембеле усилил игру, но не отметился результативными действиями. Барселона в Киеве праздновала выездную победу со счетом 0:1.
Карьера Дембеле в Барселоне
- В августе 2017 года Усман Дембеле подписал контракт с каталонским клубом, перейдя из дортмундской Боруссии.
- Его соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.
- В сезоне-2020/2021 провел 44 поединка во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отметился 5 ассистами. Также в его пассиве 4 желтых карточки.