Во всем виноват тренер Барселоны

Французский футболист Усман Дембеле вышел на замену в матче с Динамо. На 65-й минуте поединка вингер впервые появился на поле в этом сезоне. Игроку Барселоны наконец удалось залечить травму. Но не успел он восстановиться от повреждения, как заработал новое.

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В травме обвиняют тренера каталонского клуба. Серхи Бархуан не принял во внимание рекомендации клубных врачей. Медики предлагали наставнику "не бросать в бой" француза или выпустить Дембеле максимум на 15 минут.

Однако специалист не прислушался к советам. Дембеле отыграл 25 минут и получил очередное повреждение. По информации AS, Усман повредил заднюю поверхность бедра. Восстановление футболиста займет 3 – 4 недели.

Напомним, что в матче с Динамо Дембеле усилил игру, но не отметился результативными действиями. Барселона в Киеве праздновала выездную победу со счетом 0:1.

Карьера Дембеле в Барселоне