"Хави – важная часть истории Аль-Садда"

Аль-Садд сообщил, что оба клуба достигли договоренности. Срок контракта Хави и Барселоны не уточняется.

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Администрация Аль-Садд согласилась отпустить Хави в Барселону после оплаты оговоренного в контракте пункта о досрочном уходе. Также договорились о сотрудничестве с Барселоной в будущем. Хави – важная часть истории Аль-Садда, и мы желаем ему успехов,

– говорится в сообщении катарского клуба.

Барселона выплатит Аль-Садду отступные, ранее появлялась информация, что они составят 5 млн. евро.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что в Барселоне Хави будет зарабатывать меньше, чем в Катаре. Также большая часть денежных выплат будет зависеть от достигнутых с командой задач.