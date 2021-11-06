Барселона підтвердила призначення Хаві
Контракт Хаві з Барселоною розрахований на 2,5 роки, до кінця сезону 2023/2024.
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Хаві замінить Рональда Кумана, якого звільнили з посади головного тренера ще наприкінці жовтня, після поразки від Райо Вальєкано. З того часу тренера Барселони Б виконував обов'язки наставника каталонської команди.
Презентація тренера відбудеться в понеділок, 8 листопада.
Перший матч під керівництвом Хаві Барселона зіграє у суботу, 20 листопада, дербі проти Еспаньйола.
- У 2015 році Хаві перейшов до Аль-Садду, де закінчив кар'єру гравця та розпочав тренерську діяльність.
- Його контракт з клубом був розрахований до 2023 року.
- Та в договорі була вказана сума відступних, після виплати яких сторони могли припинити між собою співпрацю.
- У п'яницю, 5 листопада, Аль-Садд випустив заяву, у якій повідомив про звільнення Хаві та його відхід до Барселони.
- Каталонська команда спростувала інформацію.
- 41-річний Хаві є вихованцем Барселони, за каталонську команду він зіграв 767 матчів, забив 85 голів та віддав 185 асистів.