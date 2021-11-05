Никакой договоренности нет
Катарский клуб отметил, что Аль-Садд и Барселона ударили по рукам о переходе Хави. Каталонская команда разъярена такой информацией, которую называет ложной.
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Испанский гранд не собирается выплачивать компенсацию за Хави в виде 5 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте главного тренера Аль-Садда. "Блаугранас" назвал такое заявление клуба из Катара давлением, которое побуждает их выплатить компенсацию за переход специалиста.
- Хави возглавляет клуб из Катара с июля 2019 года. 41-летний наставник имеет действующий контракт с катарским клубом до конца июня 2023 года. Под руководством испанца команда, которая уже отыграла 91 матч, выиграла уже шесть трофеев.
- Следует отметить, что именно в Аль-Садде Хави завершил футбольную карьеру, перейдя из Барселоны.
- В сезоне-2021/2022 Аль-Садд отыграл 9 туров, в которых еще не проигрывал – 8 побед и 1 ничья. Клуб Хави является лидером внутреннего чемпионата.