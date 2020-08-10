Выставочный бой легендарного Майка Тайсона и не менее легендарного Роя Джонса-младшего переносится на 2 месяца.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание The Ring. Бой состоится на арене Dignity Health Park в Карсоне, штат Калифорния, 28 ноября, вместо 12 сентября, как планировалось изначально.

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На переносе боя настояла команда Тайсона, которая считает, что смещение даты позволит увеличить доход.

Организация выставочного боя сопровождается и другими проблемами. В частности, пока непонятно, будут ли Тайсон и Джонс биться в шлемах. Также под вопросом остается процесс допинг-тестирования ветеранов и наличие болельщиков на трибунах.

Возвращение Тайсона

54-летний Тайсон в 2020 году объявил, что планирует вернуться на ринг. Легендарный боксер хочет проводить выставочные бои, а гонорары направлять на благотворительность.

Среди потенциальных соперников Тайсона называли Шеннона Бриггса и Эвандера Холифилда. Последний, к слову, возобновил тренировки и сотрудничает с Владимиром Кличко.

Уже известно, что Тайсон проведет бой против Роя Джонса. К поединку его готовит тренер по смешанным единоборствам Рафаэль Кордейро.