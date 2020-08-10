Возвращение легенд откладывается: бой Тайсона и Джонса внезапно перенесли
Выставочный бой легендарного Майка Тайсона и не менее легендарного Роя Джонса-младшего переносится на 2 месяца.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание The Ring. Бой состоится на арене Dignity Health Park в Карсоне, штат Калифорния, 28 ноября, вместо 12 сентября, как планировалось изначально.
Смотрите также: Одолею каждого соперника: решительное заявление Майка Тайсона
На переносе боя настояла команда Тайсона, которая считает, что смещение даты позволит увеличить доход.
Организация выставочного боя сопровождается и другими проблемами. В частности, пока непонятно, будут ли Тайсон и Джонс биться в шлемах. Также под вопросом остается процесс допинг-тестирования ветеранов и наличие болельщиков на трибунах.
Возвращение Тайсона
54-летний Тайсон в 2020 году объявил, что планирует вернуться на ринг. Легендарный боксер хочет проводить выставочные бои, а гонорары направлять на благотворительность.
Среди потенциальных соперников Тайсона называли Шеннона Бриггса и Эвандера Холифилда. Последний, к слову, возобновил тренировки и сотрудничает с Владимиром Кличко.
Уже известно, что Тайсон проведет бой против Роя Джонса. К поединку его готовит тренер по смешанным единоборствам Рафаэль Кордейро.
Кто такой Рой Джонс?
Это американский и российский боксер. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе. 51-летний Джонс провел 75 боев (66 побед и 9 поражений).