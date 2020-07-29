Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон сделал смелое заявление. Он считает, что ему по силам побить любого соперника.

Он высоко оценивает свои шансы на победу с разными соперниками, сообщает WBN.

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Яркое заявление

По словам Тайсона, он находится в прекрасной физической форме и уже с нетерпением ждет возвращения на ринг.

Он обещает показать себя как нельзя лучше во время поединка.

Готов ли к Рою Джонсу и другим легендам? Конечно, готов. Думаю, могу побить любого в истории,

– громко заявил Тайсон.

На вопрос о бое с Конором МакГрегором. Он заверил, что если бы они вышли на ринг и дрались по правилам бокса, то он бы уничтожил ирландца в схватке.

Возвращение Тайсона

54-летний Тайсон в 2020 году объявил, что планирует вернуться на ринг. Легендарный боксер хочет проводить выставочные бои, а гонорары направлять на благотворительность.

Среди потенциальных соперников Тайсона называли Шеннона Бриггса и Эвандера Холифилда. Последний, к слову, возобновил тренировки и сотрудничает с Владимиром Кличко.

Уже известно, что Тайсон проведет бой против Роя Джонса, который состоится 12 сентября в Калифорнии. К поединку будет готовить тренер по смешанным единоборствам Рафаэль Кордейро.