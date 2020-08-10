Виставковий бій легендарного Майка Тайсона і не менш легендарного Роя Джонса-молодшого переноситься на 2 місяці.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання The Ring. Бій відбудеться на арені Dignity Health Park в Карсоні, штат Каліфорнія, 28 листопада, замість 12 вересня, як планувалося спочатку.

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На перенесенні бою наполягла команда Тайсона, яка вважає, що зміщення дати дозволить збільшити дохід.

Організація виставкового бою супроводжується й іншими проблемами. Зокрема, поки незрозуміло, чи будуть Тайсон і Джонс битися в шоломах. Також під питанням залишається процес допінг-тестування ветеранів та наявності уболівальників на трибунах.

Повернення Тайсона

54-річний Тайсон у 2020 році оголосив, що планує повернутися на ринг. Легендарний боксер хоче проводити виставкові бої, а гонорари спрямовувати на благодійність.

Серед потенційних суперників Тайсона називали Шеннона Бріггса та Евандера Холіфілда. Останній, до слова, відновив тренування та співпрацює з Володимиром Кличком.

Вже відомо, що Тайсон проведе бій проти Роя Джонса. До поєдинку його готує тренер зі змішаних єдиноборств Рафаель Кордейро.