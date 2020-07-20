Окружайте себя величием: Холифилд о тренировках с Владимиром Кличко
57-летний боксер Эвандер Холифилд активно тренируется, в его тренировках участвует и украинец Владимир Кличко. Американец решил выложить фотографию в соцсетях, чтобы отметить, что работает с лучшими.
Холифилд возвращается на ринг
- Американец объявил о возвращении в бокс вслед за Майком Тайсоном.
- Потенциальным соперником Холифилда может стать Майк Тайсон. Боксеры якобы начали переговоры о поединке. Бой будет выставочным.
- Средства за бой Тайсон хочет направить на благотворительность.
- В тренировочном лагере Холифилда появился Владимир Кличко. Майк Тайсон также хочет видеть в своем лагере украинского экс-чемпиона мира.
Что известно о легенде бокса
- Американец – многократный чемпион мира в тяжелой и первой тяжелой категориях (организаций WBA, WBC, IBF).
- В 1984 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
- Единственный боксер, выигравший четыре раза пояс чемпиона мира в тяжелой весовой категории.