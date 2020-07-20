Боксер опубликовал пост в своем Instagram и громко подписал фотографию с украинцем.

Стоит увидеть: Холифилд усиленно готовится к возвращению на ринг: видео молниеносной тренировки

Легендарные экс-боксеры Владимир Кличко и Эвандер Холифилд продолжают тренироваться вместе. На видео, помимо других тренеров, присутствует и украинец.

Фанаты начали писать комплимента и в сторону американца. На фото два лучших боксера в истории спорта, так подчеркнули болельщики.

Окружайте себя величием,

– мотивационно подписал боксер.