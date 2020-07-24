Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон официально проведет поединок против Роя Джонса. Готовить к бою Тайсона будет Рафаэль Кордейро, который является тренером по смешанным единоборствам.

Вчера, 23 июля, было официально подтверждено, что выставочный бой между Тайсоном и Джонсом состоится. По информации инсайдера Ариэля Хельвани, Тайсона к этой встрече будет готовить известный тренер по смешанным единоборствам Рафаэль Кордейро. Об этом Хельвани сообщил в своем Twitter.

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Интересное решение Тайсона

Боксер неоднократно выкладывал видео с тренировки, где видно Рафаэля.

Что известно о наставнике легенды? Рафаэль Кордейро – бразилец. Начал свою профессиональную карьеру в 1996 году и провел 5 боев, из которых победил 3 и проиграл дважды. Участвовал в турнирах таких промоушенов VTJ, BVTF, IVTC. Встречался в поединках с такими соперниками, как: Серди Мелоо, Алтаер Де Оливейра, Косминхо да Сильва.

Worth noting: per Cordeiro, this footage was from their first day training together and Tyson’s first time hitting pads in a decade. It was 4 months. https://t.co/A1CwXmRRG2 — Ariel Helwani (@arielhelwani) July 23, 2020

Поединок состоится 12 сентября в Калифорнии.

Возвращение Тайсона

54-летний Тайсон в 2020 году объявил, что планирует вернуться на ринг. Легендарный боксер хочет проводить выставочные бои, а гонорары направлять на благотворительность.

Среди потенциальных соперников Тайсона называли Шэннона Бриггса и Эвандера Холифилда. Последний, к слову, возобновил тренировки и сотрудничает с Владимиром Кличко.

WBC обещала включить Тайсона в свой рейтинг, чтобы Майк смог провести поединок.