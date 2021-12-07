Возьми свои деньги и звали, – Фьюри требует у Джошуа разрешения на бой с Усиком
Источник:ютуб-канал iFL TV
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри не отступает от идеи провести бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Фьюри буквально требует, чтобы Энтони Джошуа отказался от реванша с Усиком.
Фьюри призвал Джошуа определиться
В СМИ появилась информация, что Джошуа действительно может отказаться от реванша с Усиком, если ему заплатят отступные. Промоутер Эдди Хирн поспешил назвать сумму – 40 миллионов долларов.
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Сам Джошуа не исключает возможности согласиться на отступные и позволить состояться бою Усик – Фьюри.
Тайсон сказал, что хочет, чтобы Джошуа отстранился и позволил ему "разнести" чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF Усика.
Слова Джошуа о том, что может взять отступные? Я не буду высказывать свое мнение по этому поводу, потому что он посмотрит это интервью и откажется отходить в сторону. Я хочу, чтобы он отстранился, после чего я смогу полностью разнести Александра Усика,
– заявил Фьюри.
Разъяренный Тайсон призвал Джошуа как можно быстрее определиться с тем, что он хочет делать.
"Если Джошуа это сделает, то сделает если нет, то нет. Я скажу только одно: разберись с этим, черт побери. Возьми свои деньги и звали или же дерись с этим парнем. Выбери одно или другое", – резюмировал чемпион WBC.
Что известно о следующем бое Усика
- 34-летний Усик после того, как 25 сентября победил Джошуа должен провести реванш с британцем. Энтони активировал опцию о реванше в контракте.
- Украинец и британец имеют время до апреля 2022 года, чтобы договориться о бое. Иначе реванш не состоится.
- Но в последнее время все больше слухов о том, что Джошуа может отказаться от реванша. Тогда Усик сможет встретиться с Тайсоном Фьюри, который в октябре нокаутировал Деонтея Уайлдера.
- Британец не спешит подписывать контракт на бой с Диллианом Уайтом и, похоже, ждет решения Джошуа. В команде Тайсона открыто говорят, что хотят боя с Усиком.