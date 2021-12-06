Фьюри: осталось всего несколько поединков

Тайсону Фьюри 33 года, а он уже заговорил, что его профессиональная карьера подходит к своему завершению. Британец вспомнил, что смог себя вернуть в хорошую форму и снова выйти на ринг.

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Поклонники бокса еще около года смогут наслаждаться боями "Цыганского короля".

Всю свою жизнь я не видел того, что буду боксировать до 40. Думаю, что еще около года и повешу перчатки на гвоздь. Осталось лишь несколько поединков. Я уйду, ведь мне нечего будет больше доказывать, у меня не осталось незаконченных дел,

– признался Фьюри.

Тайсону безразлично, как завершатся его последние поединки в карьере, но он гарантировал фанатам, что бои будут интересными. Британский боксер намерен наслаждаться путем, который прошел за всю карьеру.

Также за это время в боксе Фьюри не стал тем боксером, который пытался избежать серьезных соперников.

"Если WBC назначит Уайта обязательным претендентом на мой пояс, то мы подеремся. А к тому времени о чем говорить? Согласился бы я на титул Franchise? Не знаю, пока такие предложения мне не поступали. А если будут, то задумаюсь над ними", – добавил боксер из Великобритании.

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