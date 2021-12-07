Ф'юрі закликав Джошуа визначитись
У ЗМІ з'явилася інформація, що Джошуа дійсно може відмовитися від реваншу з Усиком, якщо йому заплатять відступні. Промоутер Едді Хірн поспішив назвати суму – скажені 40 мільйонів доларів.
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Сам Джошуа не відкидає можливості погодитися на відступні й дозволити відбутися бою Усик – Ф'юрі.
Тайсон сказав, що хоче, аби Джошуа відсторонився і дозволив йому "рознести" чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF Усика.
Слова Джошуа про те, що може взяти відступні? Я не висловлюватиму свою думку з цього приводу, тому що він подивиться це інтерв'ю і відмовиться відходити вбік. Я хочу, щоб він відсторонився, після чого я зможу повністю рознести Олександра Усика,
– заявив Ф'юрі.
Розлючений Тайсон закликав Джошуа якнайшвидше визначитися з тим, що він хоче робити.
"Якщо Джошуа це зробить, то зробить якщо ні, то ні. Я скажу тільки одне: розберися з цим, чорт забирай. Візьми свої гроші і звали або ж бийся з цим хлопцем. Вибери одне чи інше", – резюмував чемпіон WBC.
Що відомо про наступний бій Усика
- 34-річний Усик після того, як 25 вересня переміг Джошуа, повинен провести реванш з британцем. Ентоні активував опцію про реванш у контракті.
- Українець та британець мають час до квітня 2022 року, щоб домовитися про бій. Інакше реванш не відбудеться.
- Та останнім часом все більше чуток про те, що Джошуа може відмовитися від реваншу. Тоді Усик зможе зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, який у жовтні нокаутував Деонтея Уайлдера.
- Британець не поспішає підписувати контракт на бій з Ділліаном Уайтом і, схоже, чекає на рішення Джошуа. У команді Тайсона відкрито говорять, що хочуть бою з Усиком.