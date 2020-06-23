В очередном украинском футбольном клубе обнаружили больных COVID-19. Теперь зараженные коронавирусом есть в двух клубах УПЛ и трех из Первой лиги.

Во вторник, 23 июня, в луцкой "Волыни" зафиксировали два случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает "Футбол news".

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Все футболисты здоровы

Два позитивных теста сдали члены тренерского штаба "Волыни".

Сообщается, что все игроки здоровы. Команда готова к матчу 20-го тура первой лиги против "Черноморца".

Матч с "Черноморцем" перенесут

ПФЛ утвердила перенос матча "Черноморец" – "Волынь" с 24-го на 25 июня.

Лига внесла изменения в расписание по просьбе луцкого клуба, который ожидал результаты ПЦР-теста.

В каких клубах обнаружили COVID-19

Первым футболистом в Украине, который заразился COVID-19, был Игорь Вагин. Игрок выступает за закарпатский "Минай".

Футболист уже здоров, а новых случаев заражения в клубе больше не было.

Впоследствии вспышка COVID-19 была зафиксирована во львовских "Карпатах". Клуб вынужденно ушел на карантин, из которого вышел 16 июня.

Там заразились значительная часть игроков и персонала.

Также коронавирус обнаружили во Львовском "Рухе" и донецком "Олимпике". 22 июня о положительных тестах сообщили в "Балканах".