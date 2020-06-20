Два футболиста "Олимпика" сдали положительные тесты на коронавирус. Донецкий клуб 20 июня узнал результаты тестирования на COVID-19.

Клуб не называет фамилии. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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Предстоящий матч "Олимпика" с "Карпатами" в 27-м туре УПЛ перенесут. Поединок был запланирован на воскресенье, 21 июня, и должен был пройти в Луцке из-за эпидемиологической ситуации во Львовской области.

Напомним, что "Карпаты" – первый клуб УПЛ, игроки и сотрудники которого заразились коронавирусом. Из-за вспышки COVID-19 "львы" не смогли сыграть с "Мариуполем", "Ворсклой" и СК "Днепр-1".

Карпаты – Олимпик: главное

Ранее львовяне вышли из карантина и приступили к тренировкам без восьми зараженных игроков. Поединки львовского клуба против "Мариуполя", "Ворсклы" и "Днепра-1" были перенесены.