У "Волині" виявили хворих на COVID-19
У черговому українському футбольному клубі виявили хворих на COVID-19. Тепер заражені коронавірусом у двох клубах УПЛ та трьох з Першої ліги.
У вівторок, 23 червня, у луцькій "Волині" зафіксували два випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомляє "Футбол news".
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Всі футболісти здорові
Два позитивні тести здали члени тренерського штабу "Волині".
Повідомляється, що всі гравці здорові. Команда готова до матчу 20-го туру першої ліги проти "Чорноморця".
Матч з "Чорноморцем" перенесуть
ПФЛ затвердила перенесення матчу "Чорноморець" – "Волинь" з 24-го на 25 червня.
Ліга внесла зміни у розклад на прохання луцького клубу, який очікував результати ПЛР-тесту.
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