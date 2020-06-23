У черговому українському футбольному клубі виявили хворих на COVID-19. Тепер заражені коронавірусом у двох клубах УПЛ та трьох з Першої ліги.

У вівторок, 23 червня, у луцькій "Волині" зафіксували два випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомляє "Футбол news".

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Всі футболісти здорові

Два позитивні тести здали члени тренерського штабу "Волині".

Повідомляється, що всі гравці здорові. Команда готова до матчу 20-го туру першої ліги проти "Чорноморця".

Матч з "Чорноморцем" перенесуть

ПФЛ затвердила перенесення матчу "Чорноморець" – "Волинь" з 24-го на 25 червня.

Ліга внесла зміни у розклад на прохання луцького клубу, який очікував результати ПЛР-тесту.

В яких клубах виявили COVID-19

Першим футболістом в Україні, який заразився COVID-19, був Ігор Вагін. Гравець виступає за закарпатський "Минай". Футболіст уже здоровий, а нових випадків зараження у клубі більше не було.

Згодом спалах COVID-19 був зафіксований у львівських "Карпат". Клуб вимушено пішов на карантин, з якого вийшов 16 червня. Там заразилися значна частина гравців та персоналу.