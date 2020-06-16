Во вторник, 16-го июня, прошло 15 суток после объявления вынужденного карантина у "Карпат" из-за вспышки COVID-19. Команда выходит из карантина и готовится к матчу с "Олимпиком".

"Карпаты" начали подготовку к матчу с "Олимпиком"

"Карпаты" сообщают, что в течение карантина игроки и работники клуба находились в режиме самоизоляции. Футболисты и работники клуба прошли ПЦР-тестирование.

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По состоянию на 16 июня 8 игроков и 5 работников ФК "Карпаты" все еще имеют признаки коронавируса и продолжают оставаться изолированными.

В клубе убеждают, что у этих людей не было контактов с другими игроками.

Острые симптомы у инфицированных отсутствуют, за исключением утраченных вкусовых и обонятельных свойств. Все футболисты находятся дома и регулярно отчитываются о состоянии своего здоровья,

– говорится в сообщении.

Также "Карпаты" сообщили о более плохом состоянии трех работников клуба старшего возраста.

"Они находятся в больницах и получают всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние стабильно удовлетворительное, наблюдается улучшение", – отметили в клубе.

"Карпаты" начнут тренировочный процесс со всеми здоровыми игроками. К основному составу привлекут группу юных футболистов.

"Подготовка к возобновлению сезона будет проходить исключительно в закрытом режиме, без допуска каких-либо посторонних лиц", – говорится в сообщении.

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