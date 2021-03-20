Вместе с сыном: Селезнев сменил футбол на хоккей – фото
35-летний украинский форвард Евгений Селезнев поддерживает форму не только в тренажерном зале, но и на хоккейной площадке.
Источник:инстаграм Евгения Селезнева
Контракт Селезнева принадлежит Колосу, но футболист исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.
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"Тренировка с сыном!", – прокомментировал Евгений фото. Ранее в интервью Селезнев рассказывал, что его сын занимается хоккеем.
Детали отстранения Селезнева
- Журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас 31 января сообщил, что Колос отчислил Селезнева из-за нарушения режима.
- По версии, которая появилась в СМИ, Евгений якобы прибыл на товарищеский матч в Турции против движения в состоянии алкогольного опьянения.
- 2-го февраля Колос официально подтвердил, что Селезнев отчислен из команды. Однако в клубе не назвали причину.
- 35-летний футболист отрицает информацию о том, что употреблял алкоголь.
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