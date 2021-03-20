Разом з сином: Селезньов змінив футбол на хокей – фото
35-річний український форвард Євген Селезньов підтримує форму не тільки в тренажерному залі, але і на хокейному майданчику.
Джерело:інстаграм Євгена Селезньова
Контракт Селезньова належить Колосу, але футболіст виключений зі складу команди після конфлікту з головним тренером Русланом Костишиним на зимових навчально-тренувальних зборах.
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"Тренування з сином!", – прокоментував Євген фото. Раніше в інтерв'ю Селезньов розповідав, що його син займається хокеєм.
Деталі відсторонення Селезньова
- Журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас 31 січня повідомив, що Колос відрахував Селезньова через порушення режиму.
- За версією, яка з'явилася у ЗМІ, Євген буцімто прибув на товариський матч у Туреччині проти Руху у стані алкогольного сп'яніння.
- 2-го лютого Колос офіційно підтвердив, що Селезньов відрахований з команди. Однак у клубі не назвали причину.
- 35-річний футболіст заперечує інформацію про те, що вживав алкоголь.
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