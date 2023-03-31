В январе 2023 года Международный олимпийский комитет решил чуть ли не кардинально изменить свое решение об отстранении российских и белорусских спортсменов. Там заявили, что рассматривают возможность их допуска к соревнованиям под "нейтральным статусом" и с определенными ограничениями. И 28 марта на исполкоме МОК была принята рекомендация, что международные федерации сами должны принимать решение о допуске представителей стран-агрессоров к соревнованиям. Правда, в МОК таки расписали, кого нельзя допускать к турнирам.

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Уже после этого на заседании украинского правительства по предложению министра молодежи и спорта Украины (который также является президентом НОК Украины) Вадима Гутцайта было принято решение о том, что Украина будет бойкотировать соревнования, куда допустили российских или белорусских спортсменов.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич – активный последователь идеи отстранения россиян и белорусов, причастных к войне в Украине, от международных соревнований. 24 Канал пообщался с ним по поводу идеи бойкота (этот разговор состоялся еще до того, как свое решение приняло правительство). А также о том, что следует делать, чтобы изменить мнение МОК и международных федераций о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Со стороны нашего Национального олимпийского комитета, я бы желал, чтобы мы не говорили последние два или три месяца о бойкоте общем, что мы будем бойкотировать Олимпийские игры. Потому что это не наша цель. Нет ничего хорошего в бойкоте. Если это будет принято, то это должно быть принято спортсменами. Потому что это их карьера. Это должно быть взвешенное решение. И это решение, которое тоже будет плохим. В этом нет ничего хорошего. Но оно будет вынуждено, если будут допущены российские и белорусские спортсмены, ответственные за эту войну или участвующие в российской пропаганде,

– рассказал Владислав Гераскевич.

Спортсмен также отметил, что НОК Украины нужно было активнее сотрудничать с МОК. Для начала максимально принять участие в разработке критериев, по которым россиян и белорусов нельзя допускать к международным соревнованиям.

Еще одна важная работа НОК, которая должна была быть сделана, – исключение тех россиян из МОК, которые есть у них в комиссиях и на официальных должностях.

Однако рекомендация о возможности допуска россиян и белорусов уже принята. Теперь Украине следует работать с международными федерациями и организаторами соревнований, чтобы не допускать туда россиян и белорусов.

"То время, которое нужно было использовать на борьбу с российскими и белорусскими спортсменами, у нас был использован на разговоры о бойкоте. Это большая ошибка. Но сейчас я бы поддерживал декларации, письма тех спортсменов, которые выступают против участия российских и белорусских спортсменов в И пытался бы прорабатывать это со странами, принимающими соревнования, с НОК, которые были за возвращение", – подчеркнул Гераскевич.

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Он также дожал, что следует больше доносить информацию до представителей тех стран, которые выступают за возвращение. Там могут и не до конца понимать, что на самом деле происходит в Украине и какая здесь война.

"Также много заявлений есть от каких-то организаций из Африки или Азии, что российские спортсмены невиновны. И это потому, что они не знают, что они виноваты. Они не осведомлены той информацией, которую мы имеем. И ее надо доносить. И это недоработка, но не поздно начинать сейчас. Надо обращаться к тем НОК, и эти решения могут быть изменены. Главное – работать", – отметил Гераскевич.