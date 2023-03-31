У січні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет вирішив мало не кардинально змінити своє рішення щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів. Там заявили, що розглядають можливість їх допуску до змагань під "нейтральним статусом" та з певними обмеженнями. І 28 березня на виконкомі МОК була прийнята рекомендація, що міжнародні федерації самі повинні приймати рішення про допуск представників країн-агресорів до змагань. Правда в МОК таки розписали, кого не можна допускати до турнірів.

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Вже після цього на засіданні українського уряду за пропозицією міністра молоді та спорту України (який також є президентом НОК України) Вадима Гутцайта було прийнято ухвалу про те, що Україна бойкотуватиме ті змагання, куди допустили російських або білоруських спортсменів.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич є одним з активних послідовників ідеї відсторонення росіян та білорусів, які причетні до війни в Україні, від міжнародних змагань. 24 Канал поспілкувався з ним щодо ідеї бойкоту (ця розмова відбулася ще до того, як своє рішення прийняв уряд). А також про те, що варто робити, щоб змінити думку МОК та міжнародних федерацій щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Зі сторони нашого Національного олімпійського комітету, я б бажав, щоб ми не говорили останні два чи три місяці про бойкот загальний, що ми будемо бойкотувати Олімпійські ігри. Тому що це не є наша мета. Немає нічого хорошого в бойкоті. Якщо це і буде прийнято, то це має бути прийнято спортсменами. Тому що це їх кар’єри. Це має бути виважене рішення. І це рішення, яке також буде поганим. В цьому немає нічого хорошого. Але воно буде вимушене, якщо будуть допущені російські та білоруські спортсмени, які відповідальні за цю війну, або які беруть участь у російській пропаганді,

– розповів Владислав Гераскевич.

Спортсмен також зазначив, що НОК України треба було активніше співпрацювати з МОК. Для початку – максимально взяти участь у розробці критеріїв, за якими росіян та білорусів не можна допускати до міжнародних змагань.

Ще одна важлива робота НОК, яка мала бути зроблена – це виключення тих росіян з МОК, які є в них в комісіях та на офіційних посадах.

Однак рекомендацію про можливість допуску росіян та білорусів вже прийнято. Тож тепер Україні слід працювати з міжнародними федераціями та організаторами змагань, щоб не допускати туди росіян та білорусів.

"Той час, який треба було використовувати на боротьбу з російськими та білоруськими спортсменами, в нас був використаний на розмови про бойкот. Це є великою помилкою. Але зараз я б підтримував декларації, листи тих спортсменів, які виступають проти участі російських та білоруських спортсменів у змаганнях. І намагався б пропрацьовувати це з країнами, які приймають змагання, з НОК, які були за повернення", – наголосив Гераскевич.

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Він також дожав, що слід більше доносити інформацію до представників тих країн, які виступають за повернення. Аж там можуть і не до кінця розуміти, що насправді відбувається в Україні та яка тут війна.

"Також багато заяв є від якихось організацій з Африки чи Азії, що російські спортсмени невинні. І це тому, що вони необізнані в тому, що вони винні. Вони необізнані тією інформацією, яку ми маємо. І її треба доносити. І це недопрацювання, але не пізно починати зараз. Треба звертатися до тих НОК, і ці рішення можуть бути змінені. Головне – працювати", – відзначив Гераскевич.