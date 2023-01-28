Пора уже разуть глаза: Зеленский продемонстрировал МОК "правильность" их решения – фото

Президент Украины Владимир Зеленский ищет способ открыть МОК, который принял абсурдное решение, глаза. Зеленский решил достучаться до них не аудиально, а зрительно.

МОК опубликовал заявление, касающейся Украины и санкций против России и Беларуси. Комитет решил разрешить спортсменам из страны-агрессора выступать на соревнованиях при определенных условиях, что возмутило украинское общество. Зеленский уже обращался к главе МОК Томасу Баху, но на этот раз решил подтвердить свои слова фотографиями.

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Бессмысленность МОК

Российские войска с начала полномасштабной агрессии убили около 200 украинских спортсменов. Полностью или частично разрушены более 110 спортивных объектов. Однако Международный олимпийский комитет этого не беспокоит. Они верят в невинность и желание мира спортсменов из страны-террориста.

Владимир Зеленский на своей странице в телеграммах опубликовал несколько фото, которые демонстрируют условия украинских спортсменов в состоянии войны. Президент Украины также прикрепил краткий, но понятный текст.

Олимпийские принципы и война – фундаментально противоположные друг другу. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения.

– написал Зеленский.

Ранее на абсурдное решение МОК реагировал ряд украинских спортсменов, среди которых Жан Беленюк да Станислав Горуно.

Украинский спорт в условиях войны

Футбольный стадион / Телеграм Владимира Зеленского

Боксеры в условиях войны / Телеграм Владимира Зеленского

Фехтовальщики в условиях войны / Телеграм Владимира Зеленского

Условия допуска россиян согласно заявлению МОК