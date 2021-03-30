В среду, 31 марта, сборная Украины сыграет третий матч отбора на чемпионат мира по футболу. На этот раз нашим соперником будет сборная Казахстана. Все, что стоит знать об этом матче – в анонсе Спорт 24.

Украина – Казахстан: главное

Что: матч отбора на чемпионат мира по футболу 2022

Где: Киев, НСК "Олимпийский"

Когда: среда, 31 марта, 21:45

Трансляция: каналы "Украина", "Футбол 1", Oll.tv, текстовая трансляция на Спорт 24.

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Матч мог и не состояться

Сборная Украины могла и не сыграть в отборе на чемпионат мира с Казахстаном. Во время жеребьевки из пятой корзины нам выпала Эстония. Но в УЕФА решили, что Украина и Финляндия относятся к странам с холодным климатом, как и Эстония, поэтому эта сборная отправилась в другую группу. Нам же выпал Казахстан, хотя вряд ли эту страну можно назвать довольно жаркой.

Такая ситуация была и с командой из четвертой корзины. Сначала в соперники сборной Украины выпала команда Беларуси. Но и она относится к странам "морозного климата". Поэтому вместо нее вытащили сборную Боснии и Герцеговины.

Необходимая победа для Украины

Сборная Украины в отборе на чемпионат мира стартовала довольно неоднозначно. С одной стороны ничья против действующих чемпионов мира – сборной Франции, еще и на выезде. Но после этого команда сыграла вничью против Финляндии дома, и упустила шанс возглавить группу. Зато мы пока третьи.

Пессимизма добавляет тот факт, что в этих матчах мы ничего не показали в нападении. И если против французов это было ожидаемо (Украина играла от обороны), то матч против Финляндии стал разочарованием. Нам почти не удалось пробить оборону соперников. Гарантии того, что сборная Казахстана не сыграет подобным образом – нет. Правда тут еще вопрос уровня исполнителей.

Поэтому в матче против Казахстана нам нужна только победа. Потому что если не победить эту сборную на собственном поле (да и на выезде тоже), то на чемпионате мира нам нет что делать. Да и шансы пробиться туда в таком случае станут мизерными.

Это понимают и в тренерском штабе сборной Украины.

Потеря Миколенко и схема на матч

К матчу против Казахстана в сборной Украины готовятся 27 игроков. Виталий Миколенко, который был удален в предыдущей игре, покинул расположение команды.

Остается вопрос, какую игровую схему на этот матч использует тренерский штаб Шевченко. Оставят ли они игру в три центральных защитника, как это было в матчах с Францией и Финляндией, вернутся ли к уже привычным 4-3-3? При этом Миколенко на левом фланге обороны может заменить Соболь.

Прогноз букмекеров

В этом матче сборная Украины является явным фаворитом. В Favbet на победу Украины выставили коэффициент 1,16. На то, что в этом матче произойдет сенсация, и Казахстан победит – 22. Ничья в матче – 8.

Матч против Казахстана станет последним официальным для сборной Украины перед Евро-2020. Только в преддверии Чемпионата Европы "сине-желтые" проведут три спарринга. А уже после этого как минимум три официальных матча Евро-2020 (хотелось, чтобы матчей на этом турнире было семь). И именно с Казахстаном нам играть первый матч после Евро-2020 – 1 сентября на выезде.