Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ничью Украины с Францией (1:1) в первом матче отбора ЧМ-2022.

Глава государства считает, что ничья с Францией является очень неплохим счетом.

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"Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad (неплохо – англ.). Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери. Вперед, Украина!" – написал Зеленский.

Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2021

Франция – Украина: после матча