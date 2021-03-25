Not bad, – Зеленский поздравил сборную Украины с результатом в матче с Францией
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ничью Украины с Францией (1:1) в первом матче отбора ЧМ-2022.
Источник:Твиттер Владимира Зеленского
Глава государства считает, что ничья с Францией является очень неплохим счетом.
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"Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad (неплохо – англ.). Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери. Вперед, Украина!" – написал Зеленский.
Франция – Украина: после матча
- Сборная Украины 24 марта сенсационно сыграла вничью против Франции в первом матче отбора на чемпионат мира-2022.
- Подопечных Андрея Шевченко в марте ждут еще две игры в отборе на чемпионат мира-2022. Уже 28 марта украинская сборная сыграет в Киеве против Финляндии, а уже через три дня (31 марта) померится силами с Казахстаном.
- Это лишь вторая победа украинцев в противостояниях против французской сборной. Единственную победу до этого матча Украина получила еще в ноябре 2013 года (2:0). Произошло это в отборе на чемпионат мира.
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