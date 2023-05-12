Украина официально присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 5 октября 2022 года. Еще тогда это походило на определенный аванс нашей стране. Ведь война еще продолжается, и никто не будет здесь проводить футбольные матчи высочайшего уровня в таких условиях (хотя до самого турнира еще оставалось 7,5 лет).

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Это понимали и сами организаторы, заявившие, что "условия участия Украины в заявке будут обсуждены и определены потом". Такую идею поддержали и в УЕФА, назвав включение Украины в заявку "интересным и символическим".

Как гром среди ясного неба Марокко

В октябре и ноябре 2022 года в Украинской ассоциации футбола еще отчитывались о работе над совместной заявкой на проведение турнира. И в декабре 2022 года заявка была официально подана.

Однако в марте 2023 года неожиданно оказалось, что в заявку могут включить Марокко. Это должно было "усилить" ее, ведь в таком случае турнир принимали бы сразу два континента – Европа и Африка, что дало бы некоторые преимущества над конкурентами.

При этом сам статус Украины в такой заявке оставался неопределенным. Издание The Athletic, которое первое и опубликовало эту новость, заявляло, что одной из причин для исключения Украины может быть "неопределенность в верхушке Украинской ассоциации футбола после того, как президента Андрея Павелко арестовали в ноябре по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег".

Важно! В Украине действительно продолжается расследование в отношении Андрея Павелко и его деятельности на посту президента УАФ. Суд даже несколько раз отстранял его от должности. Но каждый раз на это решение подавалась апелляция. И Павелко продолжал руководить украинским футболом. И даже успел за это время быть переизбран в Исполком УЕФА.

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Через несколько дней после статьи The Athletic, Марокко официально присоединилось к заявке на проведение ЧМ-2030. Вот только король Марокко Мохамед VI в своем послании по этому случаю заявил, что его страна планирует провести турнир вместе с Испанией и Португалией. И никакого упоминания об Украине. В Украинской ассоциации футбола на этот счет никак не отреагировали. Там последняя новость в соответствующем разделе была опубликована 29 ноября 2022 года.

Также обращения от редакции 24 Канала были проигнорированы.

Не все потеряно?

Вдруг 5 апреля 2023 года премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время открытия 47-го очередного конгресса УЕФА заявил, что "у нас есть амбиции принять чемпионат мира 2030 вместе с Испанией, Марокко и Украиной". Вряд ли он оговорился в такой ситуации в ходе официального выступления.

Да и УЕФА в своем посту указало и об Украине, как одной из стран, которая подала совместную заявку с Испанией, Португалией и Марокко.

Или таки потеряно?

11 мая состоялось очередное судебное заседание по делу об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ. И там его адвокат заявил, что Украина потеряла место в заявке на проведение ЧМ-2030. Аргументируя, почему Павелко нельзя отстранять от должности, он заявил следующее:

Данное решение негативно повлияет, в частности, на украинский футбол. На Украину в целом на мировой арене. И это уже отрицательно повлияло. Напомним, Украина подала заявку на принятие совместно с Испанией и Португалией чемпионата мира в 2030 году. В то же время из-за активных действий правоохранительных органов, из-за давления на общественную организацию "Украинская ассоциация футбола", в частности, из-за этого Украину исключили из числа стран, которая может принимать Мундиаль. Фактически лишили в настоящее время возможности. Работа по этому поводу продолжается. Но это очень сильно пошатнуло позицию Украинской ассоциации футбола. И из-за таких вмешательств со стороны в том числе правоохранительных органов,

– заявил адвокат Павелко в суде.

Поэтому ситуация с тем, остается ли в дальнейшем Украина в заявке на проведение ЧМ-2030, неоднозначна. Ведь пока в Украинской ассоциации футбола делают вид, что с местом Украины в заявке на проведение ЧМ-2030 ничего не происходит, адвокат Павелко использует "вероятную" утрату права на проведение турнира для его защиты. И что якобы расследование о Павелко и попытка отстранить его на время следствия от должности и привели к тому, что Украина не сможет быть в заявке на проведение ЧМ-2030. Такое "разногласие" в этой ситуации наводит на мысль о манипуляции или умалчивании неудобной информации руководством УАФ.