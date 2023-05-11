Матч начался с 9-й минуты. Именно столько командам удалось сыграть раньше, хотя впоследствии поединок был прерван из-за массированной ракетки атаки России по Украине. Оба коллектива вышли мотивированными на футбольное поле. Доказательством тому стали два гола в середине первой 45-минутки.

Как это было Судья "нарисовал" пенальти для Днепра-1: Ротань пошел разбираться и получил удаление - видео

Сначала Днепр-1, благодаря реализованному пенальти Артема Довбика, повел в счете 1:0. Однако этот эпизод стал темой обсуждений. Левый вингер днепрян Александр Назаренко оказался на газоне в штрафной Александрии после того, как защитник соперника Даниил Скорко положил ему на плечо руку.

Судья сразу указал на 11 метров. Однако большинство утверждает, что арбитр просто подарил Днепру-1 пенальти, который можно было спокойно не назначать.

Назаренко: Это сто процентов пенальти, потому что он меня схватил за плечо

Сам пострадавший в этом эпизоде Назаренко прокомментировал фол на себе. Он подтвердил, что нарушение правил было. Ведь на его плече есть синяк от руки Скорка.

Мы не думали об Александрии, у нас были свои важные матчи. Начали думать о них только перед игрой. По моему мнению, это сто процентов пенальти, потому что он меня схватил за плечо, у меня остался синяк,

– подчеркнул Назаренко.

По мнению футболиста Днепра-1, судья правильно поступил в этом эпизоде с назначением 11-метрового. Назаренко рассказал, что после перерыва получил еще одно подтверждение момента от главного арбитра.

Я считаю, что это стопроцентный пенальти, и судья после перерыва мне тоже сказал, что это пенальти. Я прыгал, пытался дотянуться до мяча, и он меня завалил. Я почувствовал, как по мне, положили руку, как меня пытаются завалить, потащили вниз, и я упал. Рефери был сзади, он увидел фол и поставил пенальти,

– добавил пострадавший.

Отметим, что матч закончился мировой 1:1. Александрии удалось быстро отыграться в счете благодаря голу Ковальца.