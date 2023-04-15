Металлист – Верес 5:5

Голы: Картушов, 6, Порох, 10, Прядун, 25, Бойчук, 38, Наумец 82 – Близниченко, 18, 59, Шарай, 23, 55, Хондак, 36

Металлист и Верес провели встречу в рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой командам не удалось обнаружить более сильного. Команды из нижней части турнирной таблицы выдали шедевральный поединок, однако им остается надеяться на сохранение прописки в элите, пишет 24 Канал.

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Ливень голов

Как Металлист, так и Вереск борются за выживание, поэтому желаниям коллективам одалживать было не стоит. Обе команды враз бросились в безжалостный бой, не поступая друг другу и не сдавая позиции, что и переросло в зрелищный матч, сопровождавший очень сильный дождь.

Свое "я" сначала решил продемонстрировать именно Металлист забив два шпильских гола. На 6-й минуте мачту забитым мячом отличился опытный вингер харьковчан Егор Картушов, уверенно замкнувший подачу с фланга. Мяч залетел в ворота после того, как голкипер Вереса все же до него дотянулся, однако спасти свою команду не смог.

Второй гол пришел на 10-й минуте матча, а оформил его Богдан Порох, который после подачи с углового оказался первым на добивании. Вратарь ровенского коллектива снова едва не сохранил свою команду от пропущенного гола, 2:0.

Однако Вересс так просто отпускать своего не захотел. На 18-й минуте ровенский коллектив получил возможность пробить 11-метровый удар после ненужного фола защитника Металлиста. Пенальти снова уверенно реализовал Андрей Близниченко, сократив отставание. Уже на 23-й минуте матча Владислав Шарай выровнял вес поединка. Полузащитник Вереса забил гол после серии передач своих партнеров по команде, отправив мяч в противоход голкиперу Металлиста, 2:2.

Еще в первом тайме команды решили не останавливаться на достигнутом. Через мгновение, а именно на 25-й минуте Максим Прядун обокрал игрока Вереса у ворот ровенского коллектива. Свое воровство Прядун сразу превратил в голевой момент, мощно отправив мяч в дальний угол, 3:2.

Но Вересс уже дал понять, что они ребята с характером. Под занавес первого тайма молодой защитник ровенского коллектива Даниил Хондак после подачи с углового отправил мяч в дальний угол ворот, раз разочаровав голкипера Металлиста. Однако ответ харьковчан долго себя ждать не заставил. Шикарный гол на свой счет записал Богдан Бойчук, который в одно касание подхватил мяч в воздухе и отправил его падая в дальнюю "девятку" ворот Вереса, 4:3.

Второй тайм тоже был насыщен на голы. Ровенский коллектив решил, что теперь пора побывать в роли лидера поединка, поэтому быстро взяли себя в руки. Сначала, на 55-й минуте после подачи в штрафную Владислав Шарай записал дубль на свой счет, головой попав во вратарский угол. Впоследствии, на 59-й минуте Верес заработал противоречивый пенальти, мячом попав в прижатую руку игроку Металлиста. Однако Андрею Близниченко это не помешало забить второй пенальти в матче, выведя свою команду в конце концов вперед, 4:5.

Но как стало привычным в матче, команды боролись до последнего. Харьковский коллектив решил в конце встречи сравнять счет и поставить финальную логическую точку. После передачи рабоной от Бойчука в штрафной Вереса возник хаос, который своим ударом смог завершить Владислав Наумец, забив свой первый гол за Меатилст, 5:5.

Таким образом, Верес и Металлист расписали неуступчивую мировую в огненном поединке. Интересно, что команды остались в зоне вылета, поскольку ровенский клуб оказался на 13-й строчке (20 очков в активе), а харьковчане, вновь выдавшие достойный матч, заняли 15-ю строчку (19 очков в активе).

Видеообзор матча Металлист – Верес: