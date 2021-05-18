МанСити уменьшает финансовое давление на фанов
Болельщики Манчестер Сити смогут с минимальными финансовыми затратами побывать на финале Лиги чемпионов.
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Владелец клуба Мансур бин Зайед аль-Нахайян станет спонсором поездки болельщиков, которая организована официальным фан-клубом. Их число оценивается в несколько тысяч человек.
В такой способ Манчестер Сити хочет уменьшить финансовое давление на фанатов из-за пандемии коронавируса.
- Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Порту (Португалия). Поединок должен был состояться в Стамбуле, но УЕФА изменил место проведения игры.
- Причина в том, что Великобритания внесла Турцию в красную карантинную зону. Финал мог состояться в Лондоне, однако из-за карантинных ограничений игру отказались переносить в Англию.
- Манчестер Сити и Челси смогут реализовать по 6 тысяч билетов на финал.
- Манчестер Сити впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. "Горожане" стали девятым английским финалистом в истории Лиги чемпионов.
- Для Челси это третий выход в финал Лиги чемпионов. В 2008 году в Москве "синие" проиграли Манчестер Юнайтед в серии пенальти. В 2012 году самый престижный турнир Европы все-таки покорился "синим".
- В третий раз в истории Лиги чемпионов состоится английский финал. Предыдущий такой финал в 2019 году состоялся между Ливерпулем и Тоттенхэмом. Победу одержали "мерсисайдцы".