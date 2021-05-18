МанСити уменьшает финансовое давление на фанов

Болельщики Манчестер Сити смогут с минимальными финансовыми затратами побывать на финале Лиги чемпионов.

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Владелец клуба Мансур бин Зайед аль-Нахайян станет спонсором поездки болельщиков, которая организована официальным фан-клубом. Их число оценивается в несколько тысяч человек.

В такой способ Манчестер Сити хочет уменьшить финансовое давление на фанатов из-за пандемии коронавируса.