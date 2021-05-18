МанСіті зменшує фінансовий тиск на фанів
Вболівальники Манчестер Сіті зможуть з мінімальними фінансовими витратами побувати на фіналі Ліги чемпіонів.
До слова Манчестер Сіті чи Челсі: Шевченко розповів, за кого вболіватиме у фіналі Ліги чемпіонів
Власник клубу Мансур бін Заєд аль-Нахаян стане спонсором поїздки вболівальників, яка організована офіційним фан-клубом. Їх число оцінюється у декілька тисяч людей.
У такий спосіб Манчестер Сіті хоче зменшити фінансовий тиск на фанатів через пандемію коронавірусу.
- Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня у Порту (Португалія). Поєдинок мав відбутися у Стамбулі, але УЄФА змінив місце проведення гри.
- Причина в тому, що Велика Британія внесла Туреччину до червоної карантинної зони. Фінал міг відбутися у Лондоні, однак через карантинні обмеження гру відмовилися переносити в Англію.
- Манчестер Сіті та Челсі зможуть реалізувати по 6 тисяч квитків на фінал.
- Манчестер Сіті вперше в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів. "Містяни" стали дев'ятим англійським фіналістом в історії Ліги чемпіонів.
- Для Челсі це третій вихід у фінал Ліги чемпіонів. У 2008 році у Москві "сині" програли Манчестер Юнайтед у серії пенальті. У 2012 році найпрестижніший турнір Європи таки підкорився "синім".
- Втретє в історії Ліги чемпіонів відбудеться англійський фінал. Попередній такий фінал у 2019 році відбувся між Ліверпулем та Тоттенхемом. Перемогу здобули "мерсисайдці".