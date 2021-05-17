Буду болеть за Челси

Перед Шевченко появился сложный выбор, ведь в составе Манчестер Сити выступает украинец Александр Зинченко.

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В то же время с Челси у тренера сборной Украины связано много воспоминаний. Шевченко выступал за Челси с 2006 по 2009 год.

И за Зинченко, и за Челси. Вы меня в такое положение поставили, что мне даже трудно ответить. Вничью, к сожалению, они сыграть не смогут. Челси – это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл – в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за Челси,

– сказал Шевченко.

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