Буду болеть за Челси
Перед Шевченко появился сложный выбор, ведь в составе Манчестер Сити выступает украинец Александр Зинченко.
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В то же время с Челси у тренера сборной Украины связано много воспоминаний. Шевченко выступал за Челси с 2006 по 2009 год.
И за Зинченко, и за Челси. Вы меня в такое положение поставили, что мне даже трудно ответить. Вничью, к сожалению, они сыграть не смогут. Челси – это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл – в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за Челси,
– сказал Шевченко.
Что известно о финале Лиги чемпионов
- Решающий матч Лиги чемпионов состоится 29 мая в Порту (Португалия). Финал должен был пройти в Стамбуле, однако УЕФА изменил место проведения игры.
- 7 мая Великобритания внесла Турцию в красную карантинную зону. Именно это и стало причиной переноса финального поединка в 2021 году.
- Манчестер Сити стал девятым английским финалистом в истории главного клубного турнира Европы.
- Для Челси это третий выход в финал Лиги чемпионов. В 2008 году в Москве "синие" проиграли Манчестер Юнайтед в серии пенальти. В 2012 году самый престижный турнир Европы все же покорился "синим".
- В третий раз в истории Лиги чемпионов состоится английский финал. Предыдущий такой финал в 2019 году состоялся между Ливерпулем и Тоттенхэмом. Победу одержали "мерсисайдцы".