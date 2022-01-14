Визу Джоковича во второй раз аннулировали: ему грозит запрет на въезд в Австралию на 3 года
Источник:BBC
Австралийские власти во второй раз аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Ему будет запрещен въезд в страну в течение ближайших трех лет.
В качестве причин министр назвал медицинские основания и "интересы надлежащего порядка". Он отметил, что аннулирование визы Джоковича будет "в общественных интересах". Теперь Джоковичу грозит депортация.
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Впервые Джоковичу отменили визу австралийские пограничники 6 января, поскольку спортсмен не смог обосновать основания для своего освобождения от вакцинации. Однако теннисист выиграл суд, который признал аннулирование визы необоснованным.
В то же время спортсмен может во второй раз обжаловать аннулирование визы в суде. Однако неизвестно, успеет ли суд вынести решение до начала Открытого чемпионата по теннису, который стартует 17 января.
Что известно о скнадале с Джоковичем
- Джокович 4-го января прилетел в Мельбурн, чтобы сыграть на Australian Open. По прилету сербского теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна из-за того, что Новак – невакцинированный.
- Он заявлял, что получил медицинский отвод от вакцинации. Одно из требований для въезда в Австралию – обязательная вакцинация от COVID-19. После этого серб подал апелляцию и выиграл дело против австралийского правительства.
- Однако Джокович все еще может быть депортированным, ведь власти Австралии проводят расследование по поводу предоставления теннисистом ложной информации для въезда в страну. Ему даже грозит тюремное заключение.
- Отметим, что Джокович получил первого соперника на Australian Open. Он встретится с Миомиром Кецмановичем.