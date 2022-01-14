Визу Джоковича во второй раз аннулировали: ему грозит запрет на въезд в Австралию на 3 года

Австралийские власти во второй раз аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Ему будет запрещен въезд в страну в течение ближайших трех лет.

В качестве причин министр назвал медицинские основания и "интересы надлежащего порядка". Он отметил, что аннулирование визы Джоковича будет "в общественных интересах". Теперь Джоковичу грозит депортация.

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Впервые Джоковичу отменили визу австралийские пограничники 6 января, поскольку спортсмен не смог обосновать основания для своего освобождения от вакцинации. Однако теннисист выиграл суд, который признал аннулирование визы необоснованным.

В то же время спортсмен может во второй раз обжаловать аннулирование визы в суде. Однако неизвестно, успеет ли суд вынести решение до начала Открытого чемпионата по теннису, который стартует 17 января.

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