ТрО и военное оборудование для армии: Виталий Кличко рассказал, как брат Владимир помогает ВСУ

С первых дней полномасштабной войны в Украине Владимир Кличко активно помогает стране. Бывший боксер не только волонтерит, но и ведет переговоры по военным вопросам.

Виталий Кличко: Он свой авторитет использует очень мощно

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о помощи своего младшего брата Владимира во время войны в Украине. По его словам, Владимир продолжает находиться в списках территориальной обороны Киева.

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В настоящее время Кличко-младший находится в Германии, где ведет переговоры по военному оборудованию для наших военных. Авторитет бывшего боксера идет на руку в столь нужных Украине вопросах.

Да, он в ТрО. Сейчас он ненадолго в Германии, там ведет переговоры по военному оборудованию для наших ВСУ. Он свой авторитет использует очень мощно – это касается гуманитарной поддержки, экономической, поддержки военным оборудованием,

– сказал Виталий Кличко.

В Германию Владимир выехал по официальному приглашению и поручению.

По словам главы столицы Украины, такие визиты более эффектны, чем официальные переписки. Владимир по просьбе старшего брата использует свои связи по всему миру для привлечения помощи Киеву и всей стране.

"У нас в семье хватает одного политика"

Также Владимир Кличко часто дает интервью иностранной прессе, которой рассказывает подробности войны против тирана Владимира Путина и его безжалостной армии.

Из разных стран и из разных источников мы привлекли десятки, если не сотни миллионов евро. Это его зона ответственности,

– ответил Кличко-старший.

Мэр Киева ответил, ждать ли его младшего брата в Верховной Раде Украины. Однако Владимир уверяет, что в семье хватает одного политика, поэтому сам уходить в эту сферу не собирается.

"В политику он не собирается, я о таких планах от него не слышал. Он всегда говорит: "У нас в семье хватает одного политика". Но он – неравнодушный гражданин своего государства и переживает за страну и за семью. И даже его маленькая дочь была какое-то время в Киеве, потому что это – Родина", – добавил Виталий Кличко.

Патриотическая позиция Владимира Кличко