Кличко-младший: Есть те, кто отвечает за них
Легенда бокса Владимир Кличко кратко прокомментировал ужас, который можно увидеть в Буче, Ирпене или других городах близ Киева. Бывший боксер уверен, что люди, создавшие это все, будут наказаны.
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Нет слов, чтобы описать эти преступления. Но есть те, кто отвечает за них,
– написал Владимир.
Напомним, что Кличко-младший в составе украинской делегации прилетал в Германию на переговоры по политической и экономической поддержке Украины.
По возвращении из Германии Владимир посетил мучительную Бучу. Позади легенды бокса на дороге лежат трупы мирных украинских людей.