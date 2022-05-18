Владимир Кличко: Как насчет последнего танца
46-летний бывший боксер откровенно рассказал, что рассматривал свое возвращение на ринг. Владимир Кличко даже назвал соперника, с которым мечтал провести поединок. Украинец хотел реализовать мечту в бою против Тайсона Фьюри, владеющего поясом WBC.
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Но полномасштабное вторжение России в Украину кардинально изменило планы Кличко-младшего. После 24 февраля мечта легенды бокса на грани срыва. Пока все мнения Владимира связаны только с родной страной.
Я думал о том, что мне нужно написать Фьюри: "Как насчет последнего танца?" Он ведь хочет завершить карьеру. Мы должны были еще тогда провести второй бой. Я действительно об этом думал. Но знаете что? Я не сделал это, потому что сейчас мои мысли в совершенно другом мире. Да, я мечтал стать самым возрастным чемпионом в истории хевивейта. Но это было тогда. А сейчас все это под большим вопросом,
– рассказал Кличко-младший.
Напомним, что в боксерском круге и в СМИ распространялась информация, что вернуть на ринг Владимира может только две цели – реванш из Фьюри и звание наиболее возрастного чемпиона мира в тяжелом весе.
Виталий Кличко тоже прокомментировал возможное возвращение Владимира на ринг. Мэр Киева считает, что таким образом брат хочет испугать других боксеров, но не больше. Клтычко-старший сомневается в возвращении брата в профессионалы.
Владимиру Кличко пока не до бокса
- Бывший боксер поздравил Тайсона Фьюри с победой над Диллианом Уайтом. "Цыганский король" в шестом раунде нокаутировал своего соперника.
- Кличко-младший не опроверг своего возвращения на ринг, но только в том случае, если в Украине уже скоро закончится война. Владимир еще хочет стать старейшим чемпионом мира в хевивейте.
- После 24 февраля Кличко-младший записался в территориальную оборону Киева.
- Эксбоксер ездил в разрушенную Бучу и другие пригороды столицы Украины.
- Также Владимир был в делегации Украины, которая в Германии провела переговоры о политической и экономической поддержке нашей страны.
- Авторитетный журнал The Ring на главной обложке выпуска поместил братьев Кличко.
- Владимир прокомментировал выезд Усика из Украины ради реванша против Джошуа.
- В последний раз Кличко-младший появлялся на ринге еще в 2017 году. Энтони Джошуа нанес Владимиру болезненное поражение.