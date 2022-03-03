Виталий и Владимир Кличко – успешные в прошлом боксеры. Теперь старший брат является городским главой Киева. А младший – занимается собственным бизнесом.

И после 24 февраля, когда Россия напала на Украину, младший из братьев Кличко присоединился к помощи Киеву, который пытаются захватить российские оккупанты. Он лично перевозил лекарства и еду по украинской столице.

Стоит внимания Важно показать, что мир спорта не согласен с войной в Украине, – Владимир Кличко

"Ты не знаешь, сможешь ли ты пережить завтрашний день. Те ночи, когда всю ночь слышны взрывы и стрельба на улице, ты чувствуешь беспокойство", – признался Владимир Кличко.

Он призвал разорвать все международные деловые связи с Россией сейчас и ввести дополнительные санкции после того, как Европа, Соединенные Штаты и другие страны прекратили связи с российскими банками и бизнесом в ответ за вторжение.

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