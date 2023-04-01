"Бойкот – не смерть для нашего спорта, а нужная мера": тренер сборной Украины поддержал НОК
Источник:Общественное Спорт
Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва высказался по поводу бойкота международных соревнований. Он считает, что такие меры следует принимать.
Лагерь украинцев, после принятие решения об игнорировании соревнований, участие в которых примут российские и белорусские спортсмены, разделился на два мнения. Виталий Дуброва придерживается позиции, что бойкот поможет НОК добиться своего.
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Высказал категорически другое мнение
Тренер сборной Украины по дзюдо пытается объяснить, почему такие меры станут ключевым фактором в победе на спортивном фронте. Дуброва приводит примеры по собственному опыту и тем самым отмечает, что для того, чтобы добиться результата, нужно время.
В прошлом году в дзюдо, когда российская команда была допущена к участию в турнирах, мы их бойкотировали: Грендслемы в Монголии, Будапеште и Загребе, где также разыгрывались рейтинговые баллы, выплачивались призовые средства. Но мы бойкотировали, четко выразили свою позицию, пропустили три соревнования, и в Будапеште, когда даже не было российской сборной, Международная федерация просила нас принять участие, чтобы не было этого конфликта. Однако четко выдержали позицию, россиян отстранили и в течение года их не было. Поэтому тем, кто говорит о неэффективности бойкота – это неправильно,
– считает Дуброва.
Также Виталий отметил, что, возможно, не стоит игнорировать целые соревнования, а только стычки, заплывы, забеги, матчи с россиянами и таким образом выражать свою позицию. Дуброва добавил, что такие вещи нужно делать также корректно и достойно, потому что в разных федерациях существуют разные правила (где-то штрафы дают или не дают).
Те, кто говорят, что бойкот – смерть украинского спорта, это неправильно. Мы не можем легитимизировать россиян и белорусов своим участием с ними. Думаю, если хотим чего-то добиться, то, возможно, это и шантаж, и мы теряем рейтинговые баллы, деньги, но если ехать и выступать с ними, то признавать, что это такая же страна, что они равны с другими и нормальные люди, а не орки и убийцы,
– сказал Дуброва.
Напомним, что ряд украинских спортсменов осудили постановление правительства о бойкоте соревнований, участие в которых будут принимать россияне и белорусы, среди них: бывший теннисист Александр Долгополов, футболист Роман Зозуля, прыгунья в длину Марина Бех-Романчук и другие.