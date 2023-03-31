Реакция Зозули на решение правительства / Коллаж 24 канала
В четверг, 30 марта, Кабинет Министров Украины принял жесткое решение запретить украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступят соперники из России и Беларуси. Атлеты уже начали реагировать на такое решение.
Также работу Гутцайта подвергла критике легендарная украинская гимнастка Стелла Захарова. Ранее она критиковала предыдущего главу НОК Сергея Бубку, сбежавшего из Украины в первые дни полномасштабного вторжения.
Отметим, что постановление правительства стало реакцией на рекомендацию МОК о возвращении российских и белорусских спортсменов в международные соревнования.
Бойкот украинских спортсменов – не решение всех проблем
Еще раньше украинские спортсмены начали реагировать на возможный бойкот, предложенный Гутцайтом. Например, одна из самых титулованных фехтовальщиц планеты Ольга Харлан заявила, что хочет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже Хотя не представляет, как будет стоять рядом с оппонентами стран-агрессоров. Но бойкот, это отнюдь не решение всех проблем.
Спортивный гимнаст Олег Верняев, вернувшийся в тренировочный процесс после допинг-скандала заверил, что украинские спортсмены должны ездить на турниры и воевать на своем фронте, пока наши защитники уничтожают врага на передовой. А бойкот соревнований только докажет россиянам, что мы боимся России и соперничеству с ней на спортивной арене.