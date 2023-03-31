Таково решение после рекомендации Вадима Гутцайта шокировало украинских звезд спорта. Они даже не знают, что сказать в первые часы после такой новости.

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Бех-Романчук: Хочется просто побыть наедине со своими мыслями

Исключением не стала титулованная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук. Чемпионка Европы, очень активная в своих социальных сетях, вышла в сторону, в которой обратилась к своим подписчикам.

В видео Бех-Романчук рассказала, что на фоне таких новостей о бойкоте для украинских спортсменов у нее исчезло настроение и вообще желание что-то делать. Поэтому она возьмет несколько часов паузы, чтобы отойти от этих новостей и провести время с собой и своей семьей.

Друзья, всем привет. Не уверена, что я сегодня буду выходить в сторону. Читаю последние новости спорта и честно говоря вообще нет настроения, вообще нет желания что-то делать. Хочется просто побыть наедине со своими мыслями и всё. Увидимся немного позже,

– сказала легкоатлетка.

Напомним, что Бех-Романчук возобновила тренировочный процесс после травмы стопы, подвергшейся соревнованиям во Франции.

Одним из первых свою реакцию на такое решение правительства оставил футболист Роман Зозуля.

До этого еще тогда возможный бойкот прокомментировали гимнаст Олег Верняев да фехтовальщица Ольга Харлан. Они тоже выступили против такого решения. Такое радикальное действие может подвергнуть сомнению карьеру многих украинских спортсменов. Не исключено, что мы лишимся талантливых атлетов и будущих олимпийских наград, которые они обретут уже под другими флагами.

Мы будем следить за тем, как российские спортсмены завоевывают медали, пока наши атлеты будут просто тренироваться и ждать соревнований, где не будет россиян и белорусов. У наших спортсменов точно будет очень много вопросов к работе и позиции Вадима Гутцайта.