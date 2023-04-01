Табір українців, після прийняття рішення щодо ігнорування змагань, участь в яких братимуть російські та білоруські спортсмени, розділився на дві думки. Віталій Дуброва дотримується позиції, що бойкот допоможе НОК добитися свого.

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Висловив категорично іншу думку

Тренер збірної України з дзюдо намагається пояснити, чому такі міри стануть ключовим фактором у перемозі на спортивному фронті. Дуброва наводить приклади з власного досвіду та тим самим зазначає, що для того, аби добитися результату потрібен час.

Минулого року в дзюдо, коли російську команду допустили до участі в турнірах, ми їх бойкотували: Грендслеми в Монголії, Будапешті та Загребі, де також розігрувалися рейтингові бали, виплачувалися призові кошти. Але ми бойкотували, чітко висловили свою позицію, пропустили три змагання, і в Будапешті, коли навіть не було російської збірної, Міжнародна федерація нас просила взяти участь, щоб не було цього конфлікту. Проте чітко витримали позицію, росіян відсторонили, і упродовж року їх не було. Тому тим, хто каже про неефективність бойкоту – це неправильно,

– вважає Дуброва.

Також Віталій зазначив, що, можливо, не варто ігнорувати цілі змагання, а лише сутички, запливи, забіги, матчі з росіянами та таким чином висловлювати свою позицію. Дуброва додав, що такі речі треба робити також коректно і гідно, бо в різних федераціях існують різні правила (десь штрафи дають чи не дають).

Ті, хто кажуть, що бойкот – смерть українського спорту, то це неправильно. Ми не можемо легітимізувати росіян та білорусів своєю участю з ними. Думаю, якщо хочемо чогось досягти, то, можливо, це і шантаж, і ми втрачаємо рейтингові бали, гроші, але якщо їхати і виступати з ними, то визнавати, що це така ж країна, що вони рівні з іншими та нормальні люди, а не орки і вбивці,

– сказав Дуброва.

Нагадаємо, що низка українських спортсменів засудили постанову уряду про бойкот змагань, участь в яких братимуть росіяни та білоруси, серед них: колишній тенісист Олександр Долгополов, футболіст Роман Зозуля, стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук та інші.