Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям в "нейтральном" статусе. В ответ Кабинет Министров Украины принял постановление о бойкоте турниров с участием спортсменов из стран-агрессоров. Однако такое решение слишком пахнет откровенным популизмом.

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Реакция Долгополова на постановление правительства

Звезда украинского тенниса Александр Долгополов, который сейчас защищает Украину на фронте, подверг критике комментарий министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова о бойкоте соревнований. Чиновнику досталось за некомпетентность в вопросах спорта.

Господин Олег, вам не нужно работать со спортом, если вы не знаете, что в теннисе наиболее значительными соревнованиями являются турниры Большого Шлема, именно за них и за ежегодный рейтинг (какой именно отбор на ОИ, и определяется из лучших выступлений в течение календарного года), узнают наших игроков и Украину. Олимпиада, конечно, важна, но далеко не главная в интересах государства в успехах теннисистов и узнаваемости Украины!

– написал Долгополов.

Поспешное решение, подготовленное министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом, было попыткой погасить собственные просчеты.

Господин Олег, тот факт, что вы в Минспорте, и в НОК Украины всрались, и за год не смогли помочь государственной позицией, консолидированными командными действиями, и требованиями устранить россиян и белорусов, когда почти каждый крупный представитель тенниса публично кричал, об их отстранении от первого дня полномасштабного вторжения, так мне кажется это позор вашим структурам, а не теннису и его представителям,

– отметил Долгополов.

Манипулировать погибшими собратьями – это позор

"И наконец, господин Олег, несмотря на большое уважение за ваше участие в АТО, апеллировать погибшим собратьям, за то, что вы, и ваши коллеги честно говоря проиграли в вопросе устранения *устные в некоторых видах спорта, это позор.

Напомню, бывшие теннисисты сейчас защищают нашу страну, когда вы уже сидите в кабинетах, принимая решения за карьеры профессий, о которых вы не думаете.

А еще хочу напомнить, что 90% современного тенниса на крупных соревнованиях для нашего государства, к сожалению, представляют только наши прекрасные женщины. Лучше подумайте, чем манипулировать тем, что они останутся в живых, что они имеют полное право быть за границей и работать, и, похоже, у них получится лучше, чем у вас, потому что кроме как везде делать вашу работу и пытаться больше года достичь отстранения стран агрессоров, они еще успевают передавать нам дроны, авто и многое другое в мое и другие подразделения.

Поэтому, прежде чем уничтожить целый спорт, или даже много видов спорта нашей страны (потому что я не очень информирован, насколько критично это решение для других видов спорта), Вам было бы неплохо изучить детали каждого частного случая, прежде чем нанести вред стране!

А с боевыми подразделениями и манипуляциями о войне, как господин Гутцайт, так и вы, не забывайте, на войне сейчас не Вы и не Гутцайт, а мы, вы в кабинетах, поэтому давайте вы не очень будете рассказывать нам о погибших собратьях, потому что звучит это как-то...", - написал Долгополов.

Отметим, что решение правительства подвергли критике ряд спортсменов. В частности бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля заявил, что подобное решение играет на руку врагам Украины.