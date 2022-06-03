"Он руководил этим шоу": легенда шотландского футбола выделил футболиста сборной Украины

1 июня состоялся долгожданный матч Шотландия – Украина. "Сине-желтые" одержали уверенную победу и посвятили свой триумф бесстрашным украинским защитникам.

Сунесс: Сборная Украины выглядела как действительно хорошая футбольная команда

Экс-игрок сборной Шотландии Грэм Сунесс высоко оценил игру "сине-желтые". Также он рассказал, что не хватало его землякам.

До речі Хочу, щоб Україна поїхала в Катар та виграла ЧС-2022, – ексгравець збірної Шотландії Сунесс

Сборная Шотландии недостаточно хорошо контролировала мяч. Мы не могли сделать этого в завершающей стадии атак, не могли удержать мяч на чужой половине поля,

– сказал шотландец.

Сунесс похвалил Александра Зинченко за игру в матче квалификации на чемпионате мира.

"Сборная Украины выглядела как действительно хорошая футбольная команда, а мы – нет. Особенно в первом тайме. Зинченко руководил этим шоу. Не думаю, что это стало сюрпризом. В Манчестер Сити он действует на позиции между левым защитником и центральным хавбеком, и он очень хороший игрок. Он был катализатором для контроля мяча, возвращался назад, отдавал разрезные передачи. Он играл как опытный полузащитник", –сказал экс-футболист.

Еще накануне матча Шотландия – Украина Сунесс рассказал, за кого он будет болеть. Он признался, что хотел бы, чтобы украинцы не только победили его земляков, но и торжествовали в Катаре.

Что известно о бывшем футболисте

Бывший футболист выступал за сборную Шотландии в 1975-1986 годах. Он выступал за ряд ведущих клубов: Ливерпуль, Рейнджерс, Сампдория.

Он закончил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду Рейнджерса в 1991 году.

В настоящее время он занимается тренерской деятельностью.

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