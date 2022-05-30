Сунесс: Мир должен объединиться
Бывший шотландский футболист Грэм Сунесс прокомментировал предстоящий матч отбора на ЧМ-2022 против Украины. Он также осудил деяния русской армии.
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"Часть меня продолжает возвращаться к тому факту, что это только игра в футбол, и действительно ли я хочу победить их? Будь то спорт, политика, искусство, что бы это ни было, мы должны дать понять России, что то, что они делают, неприемлемо", – сказал экс-футболист.
Я окажусь в очень сложной ситуации. Я эмоционален. Я не просто хочу, чтобы Украина прошла квалификацию, я хочу, чтобы они поехали туда (в Катар – 24 канал) и выиграли чемпионат мира,
– подчеркнул шотландец.
Специалист подчеркнул, что он солидарен с украинским народом. Он надеется, что матч Украина – Шотландия поможет объединиться по всему миру.
"Я не хотел бы быть одним из шотландских игроков, которые будут играть в тот вечер. Мир должен объединиться и сказать им это, вы можете услышать эмоции в моем голосе. Это мое главное чувство в этой ситуации. Я делаю это для телевидения, и я не знаю, как я справлюсь с этим. Я знаю, что большинство наших болельщиков, которые пойдут туда, почувствуют то же самое", – добавил тренер.
Грэм Сунесс: что известно об экс-игроке
- Бывший футболист выступал за сборную Шотландии в 1975-1986 годах. Он выступал за ряд ведущих клубов: Ливерпуль, Рейнджерс, Сампдория.
- Он закончил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду Рейнджерса в 1991 году.
- В настоящее время он занимается тренерской деятельностью.
Сборная Украины отправилась в Глазго
- 1 июня национальную команду ожидает важный поединок. Украинцы сыграют в отборочном матче плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии. Игра состоится в шотландском Глазго, куда "сине-желтые" уже отправились.
- Победитель этого поединка встретится с сборной Уэльса, где определится еще один участник чемпионата мира-2022.
- Сборная тренировалась к важным матчам в Словении. "Сине-желтые" прибыли туда в начале мая.
- Наставник сборной Шотландии высоко оценил игру украинских футболистов. Он считает, что "сине-желтые" являются серьезными конкурентами для его подопечных.