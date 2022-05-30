Сунесс: Мир должен объединиться

Бывший шотландский футболист Грэм Сунесс прокомментировал предстоящий матч отбора на ЧМ-2022 против Украины. Он также осудил деяния русской армии.

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"Часть меня продолжает возвращаться к тому факту, что это только игра в футбол, и действительно ли я хочу победить их? Будь то спорт, политика, искусство, что бы это ни было, мы должны дать понять России, что то, что они делают, неприемлемо", – сказал экс-футболист.

Я окажусь в очень сложной ситуации. Я эмоционален. Я не просто хочу, чтобы Украина прошла квалификацию, я хочу, чтобы они поехали туда (в Катар – 24 канал) и выиграли чемпионат мира,

– подчеркнул шотландец.

Специалист подчеркнул, что он солидарен с украинским народом. Он надеется, что матч Украина – Шотландия поможет объединиться по всему миру.

"Я не хотел бы быть одним из шотландских игроков, которые будут играть в тот вечер. Мир должен объединиться и сказать им это, вы можете услышать эмоции в моем голосе. Это мое главное чувство в этой ситуации. Я делаю это для телевидения, и я не знаю, как я справлюсь с этим. Я знаю, что большинство наших болельщиков, которые пойдут туда, почувствуют то же самое", – добавил тренер.

Грэм Сунесс: что известно об экс-игроке

Бывший футболист выступал за сборную Шотландии в 1975-1986 годах. Он выступал за ряд ведущих клубов: Ливерпуль, Рейнджерс, Сампдория.

Он закончил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду Рейнджерса в 1991 году.

В настоящее время он занимается тренерской деятельностью.

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