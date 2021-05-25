Перед неожиданным финалом

На пути к трофею Лиги Европы Вильярреал прошел в 1/2 финала лондонский Арсенал. В первой встрече испанский клуб победил "канониров" 2:1. А ответный матч завершился нулями. Тренером Вильярреала Унай Эмери уже трижды выигрывал в Лиге Европы, но с испанской Севильей.

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Манчестер Юнайтед одолел Рому. Уже в первом поединке "красные дьяволы" уже одной ногой вышли в финал 6:2. Второй поединок стал формальностью, не слишком мотивированные футболисты МЮ потерпели поражение от итальянцев 3:2.

Во внутренних чемпионатах дела лучше были у МЮ. Английский гранд завершил сезон-2020/2021 на втором месте, уступив лишь МанСити. Вильярреал остановился на 7 позиции.

Команды четыре раза встречались на одном футбольном поле в Лиге чемпионов. Интересно, что все матчи завершались нулевыми мировыми. Последний раз команды играли между собой 25 ноября 2008 года.

Финал Лиги Европы Вильярреал – Манчестер Юнайтед состоится 26 мая. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00.

Прогноз от Favbet

Букмекеры отдают тотальное предпочтение Манчестер Юнайтед. Именно на их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,92. В победу испанского клуба верят значительно меньше – 4,45. Но не следует умалять заслуг Вильярреала да еще и под руководством Эмери.

Ничья в основное время встречи тоже возможна – 3,55. Обладатель трофея МЮ – 1,45, а Вильярреал – 2,93. Если команды не смогут решить победителя матча в основное и дополнительное время, то сложно будет сказать, кто выйдет победителем из серии пенальти.

Эксперты отдают довольно шаткий коэффициент на то, что обе команды забьют – 1,86. Первыми нули на табло розмочат футболисты "красных дьяволов" – 1,61. А вот на то, что первыми будут праздновать гол фанаты клуба из Ла Лиги – 2,76.

Скорее всего, что во встрече будет забито 2-3 гола. Вторая часть игры обещает были более зрелищной. По результативности именно второй 45-минутке отдают предпочтение букмекеры – 2,04.

Кто отличится в финале

Лучшие шансы на гол отдают Эдинсону Кавани и Бруну Фернандешу – 2,55 и 2,65 соответственно. Также неплохую возможность забить должны Жерар Морено – 2,85. Также не следует сбрасывать из авторов результативных выстрелов и Маркуса Рашфорда – 2,95.