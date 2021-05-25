Перед неожиданным финалом
На пути к трофею Лиги Европы Вильярреал прошел в 1/2 финала лондонский Арсенал. В первой встрече испанский клуб победил "канониров" 2:1. А ответный матч завершился нулями. Тренером Вильярреала Унай Эмери уже трижды выигрывал в Лиге Европы, но с испанской Севильей.
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Манчестер Юнайтед одолел Рому. Уже в первом поединке "красные дьяволы" уже одной ногой вышли в финал 6:2. Второй поединок стал формальностью, не слишком мотивированные футболисты МЮ потерпели поражение от итальянцев 3:2.
Во внутренних чемпионатах дела лучше были у МЮ. Английский гранд завершил сезон-2020/2021 на втором месте, уступив лишь МанСити. Вильярреал остановился на 7 позиции.
Команды четыре раза встречались на одном футбольном поле в Лиге чемпионов. Интересно, что все матчи завершались нулевыми мировыми. Последний раз команды играли между собой 25 ноября 2008 года.
Прогноз от Favbet
Букмекеры отдают тотальное предпочтение Манчестер Юнайтед. Именно на их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,92. В победу испанского клуба верят значительно меньше – 4,45. Но не следует умалять заслуг Вильярреала да еще и под руководством Эмери.
Ничья в основное время встречи тоже возможна – 3,55. Обладатель трофея МЮ – 1,45, а Вильярреал – 2,93. Если команды не смогут решить победителя матча в основное и дополнительное время, то сложно будет сказать, кто выйдет победителем из серии пенальти.
Эксперты отдают довольно шаткий коэффициент на то, что обе команды забьют – 1,86. Первыми нули на табло розмочат футболисты "красных дьяволов" – 1,61. А вот на то, что первыми будут праздновать гол фанаты клуба из Ла Лиги – 2,76.
Кто отличится в финале
Лучшие шансы на гол отдают Эдинсону Кавани и Бруну Фернандешу – 2,55 и 2,65 соответственно. Также неплохую возможность забить должны Жерар Морено – 2,85. Также не следует сбрасывать из авторов результативных выстрелов и Маркуса Рашфорда – 2,95.