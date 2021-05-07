Рома – Манчестер Юнайтед 3:2

Голы: Джеко, 57, Кристанте, 60, Теллес, 83 – (авт.) – Кавани, 39, 68

Роме надо было надеяться на чудо в матче против МЮ. Ведь первый матч в Англии закончился разгромной победой хозяев 6:2. Поэтому в Риме "волкам" нужно было побеждать 4:0, 5:1 или с разницей в пять голов.

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И рома в этом матче создала моменты, чтобы забить столько. Вот только голкипер Давид де Хеа не намеревался столько пропускать. Уже в начале матча он спас после удара Манчини. Хотя арбитр в этом эпизоде не заметил игры рукой защитника.

В ответ за МЮ чуть не забил Кавани. Он перебросил вратаря, а с ним и ворота – мяч попал в перекладину и покинул пределы поля. Впоследствии после паса Фернандеша Кавани мощно пробивал по воротам – но Миранте справился с ударом.

В целом нападающий МЮ за этот матч упустит не одну прекрасную возможность. Но именно Кавани открыл счет в этом матче. На этот раз Миранте хоть и задел рукой мяч, но не отбил его.

У противоположных ворот в это время свое мастерство продолжит демонстрировать де Хеа – отобьет опасные удары Пеллегрини и Мхитаряна.

И во втором тайме Роме с разницей в три минуты удалось забить дважды и выйти вперед в счете. Сначала Джеко головой пробил после паса Педро. А впоследствии отличился Кристанте, когда Фред ошибся перед своей штрафной.

Через мгновение после второго гола "волков" в ворота МЮ мог влетать и третий мяч. И снова помешал де Хеа – в него попал мяч после удара Джеко, а после этого он сразу среагировал на добивание Педро. Еще минута – и снова мяч попадает в де Хеа после опасного удара – Мхитарян после этого эпизода лишь развел руками.

И тут сработало известное футбольное правило "не забиваешь ты – забивают тебе". После навеса от Фернандеша Кавани оформил дубль.

И все же Рома вырвала победу в этой встрече. Залевски пробил после навеса, и мяч рикошетом от Теллеса пролетел между ног де Хеа.

Рома хоть и победила, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал. В главном матче турнира за трофей сыграет Манчестер Юнайтед. Противостоять ему Вильярреал. Финал Лиги Европы состоится 26 мая в польском Гданьске.

Видеообзор матча Рома – Манчестер Юнайтед