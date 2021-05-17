По информации источника, Шахтер за прошлый еврокубковый сезон заработал 44,7 миллиона евро призовых от УЕФА, а Динамо – 36,5 миллиона.

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Суммы указаны без вычета части, которую клубы вернут из-за последствий коронавируса, плюс в них не учитывается процент от стоимости ТВ-трансляций.

К слову. Обе команды вылетели на стадии 1/8 Лиги Европы, однако Шахтер в группе Лиги чемпионов набрал больше очков, а также имеет более высокий клубный рейтинг.

Сколько Шахтер и Динамо заработали в еврокубках: