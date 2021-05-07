Арсенал – Вильярреал 0:0

Первый матч между этими командами закончился победой Вильярреала со счетом 2:1. Поэтому Арсеналу было достаточно минимальной победы 1:0, чтобы выйти в финал. И до последней секунды этого матча не было известно, кто именно станет победителем.

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В начале встречи возможность открыть счет имели именно гости. Чуквезе нанес дальний удар, но Лено в прыжке добрался до мяча, который летел под перекладину ворот. Стоит добавить, что нападающий не смог доиграть этот матч. Еще в середине первого тайма он покинул поле на носилках из-за повреждения.

Впоследствии Арсенал создал несколько возможностей отличиться. Лишь один Обамеянг мог оформить хет-трик. Но дважды мяч после его ударов попадал в каркас ворот. А еще однажды голкипер Рульи неудачно поймал мяч после его удара, пустив его между ног себе. Но вовремя исправился.

Свои возможности не реализовали Пепе и Холдинг – мяч после их ударов летел мимо рамки ворот. Так что игра так и закончилась без забитых голов.

Видеообзор матча Арсенал – Вильярреал

Этого было достаточно Вильярреалу, чтобы выйти в финал Лиги Европы. Это будет пятый финал для наставника "желтой субмарины" Унаи Эмери. Трижды он выигрывал – с испанской Севильей. А еще однажды проиграл. Было это в 2019 году, когда он был тренером именно Арсенала.

В финале Вильярреал сыграет против еще одного английского клуба – Манчестер Юнайтед. Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.