Перед неочікуваним фіналом
На шляху до трофея Ліги Європи Вільярреал пройшов в 1/2 фіналу лондонський Арсенал. У першій зустрічі іспанський клуб переміг "канонірів" 2:1. А матч-відповідь завершився нулями. Тренером Вільярреалу Унай Емері вже тричі вигравав у Лізі Європи, але з іспанською Севільєю.
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Манчестер Юнайтед здолав Рому. Вже у першому поєдинку "червоні дияволи" вже однією ногою вийшли у фінал 6:2. Другий поєдинок став формальністю, не надто вмотивовані футболісти МЮ зазнали поразки від італійців 3:2.
У внутрішніх чемпіонатах справи краще були у МЮ. Англійський гранд завершив сезон-2020/2021 на другому місці, поступившись лише МанСіті. Вільярреал зупинився на 7 позиції.
Команди чотири рази зустрічались на одному футбольному полі у Лізі чемпіонів. Цікаво, що усі матчі завершувались нульовими мировими. Востаннє команди грати між собою 25 листопада 2008 року.
Прогноз від Favbet
Букмекери віддають тотальну перевагу Манчестер Юнайтед. Саме на їх звитягу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,92. У перемогу іспанського клубу вірять значно менше – 4,45. Але не слід применшувати заслуг Вільярреала та ще й під керівництвом Емері.
Нічия в основний час зустрічі теж можлива – 3,55. Володар трофею МЮ – 1,45, а Вільярреал – 2,93. Якщо команди не зможуть вирішити переможця матчу в основний та додатковий час, то складно буде сказати, хто вийде переможцем із серії пенальті.
Експерти віддають доволі хиткий коефіцієнт на те, що обидві команди заб'ють – 1,86. Першими нулі на табло розмочать футболісти "червоних дияволів" – 1,61. А от на те, що першими будуть святкувати гол фанати клубу з Ла Ліги – 2,76.
Хто відзначиться у фіналі
Найкращі шанси на гол віддають Едінсону Кавані та Бруну Фернандешу – 2,55 та 2,65 відповідно. Також непогану можливість забити мають Жерар Морено – 2,85. Також не слід скидати з авторів результативних пострілів і Маркуса Рашфорда – 2,95.