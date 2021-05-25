Перед неочікуваним фіналом

На шляху до трофея Ліги Європи Вільярреал пройшов в 1/2 фіналу лондонський Арсенал. У першій зустрічі іспанський клуб переміг "канонірів" 2:1. А матч-відповідь завершився нулями. Тренером Вільярреалу Унай Емері вже тричі вигравав у Лізі Європи, але з іспанською Севільєю.

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Манчестер Юнайтед здолав Рому. Вже у першому поєдинку "червоні дияволи" вже однією ногою вийшли у фінал 6:2. Другий поєдинок став формальністю, не надто вмотивовані футболісти МЮ зазнали поразки від італійців 3:2.

У внутрішніх чемпіонатах справи краще були у МЮ. Англійський гранд завершив сезон-2020/2021 на другому місці, поступившись лише МанСіті. Вільярреал зупинився на 7 позиції.

Команди чотири рази зустрічались на одному футбольному полі у Лізі чемпіонів. Цікаво, що усі матчі завершувались нульовими мировими. Востаннє команди грати між собою 25 листопада 2008 року.

Фінал Ліги Європи Вільярреал – Манчестер Юнайтед відбудеться 26 травня. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00.

Прогноз від Favbet

Букмекери віддають тотальну перевагу Манчестер Юнайтед. Саме на їх звитягу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,92. У перемогу іспанського клубу вірять значно менше – 4,45. Але не слід применшувати заслуг Вільярреала та ще й під керівництвом Емері.

Нічия в основний час зустрічі теж можлива – 3,55. Володар трофею МЮ – 1,45, а Вільярреал – 2,93. Якщо команди не зможуть вирішити переможця матчу в основний та додатковий час, то складно буде сказати, хто вийде переможцем із серії пенальті.

Експерти віддають доволі хиткий коефіцієнт на те, що обидві команди заб'ють – 1,86. Першими нулі на табло розмочать футболісти "червоних дияволів" – 1,61. А от на те, що першими будуть святкувати гол фанати клубу з Ла Ліги – 2,76.

Швидше за все, що у зустрічі буде забито 2-3 голи. Друга частина гри обіцяє були більш видовищною. За результативністю саме другій 45-хвилинці віддають перевагу букмекери – 2,04.

Хто відзначиться у фіналі

Найкращі шанси на гол віддають Едінсону Кавані та Бруну Фернандешу – 2,55 та 2,65 відповідно. Також непогану можливість забити мають Жерар Морено – 2,85. Також не слід скидати з авторів результативних пострілів і Маркуса Рашфорда – 2,95.