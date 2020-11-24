Непобедимый украинский боксер Виктор Выхрист продолжает покорять супертяжелый вес. Виктор Фауст, как его называют в Германии, узнал дату следующего поединка и имя соперника.

Как сообщает боксерский ресурс Lucky Punch, Виктор Выхрист проведет следующий поединок 27 ноября во французском городе Нант.

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Соперником украинца станет польский боксер Камил Соколовски. Поединок состоится в андеркарте боя французского боксера Тони Йока против Кристиана Хаммера.

Внимание. В октябре сообщалось, что Выхрист проведет бой против Соколовски. Однако поляка в ринге заменил Якуп Саглам.

Что известно о Соколовски? Поляк провел 31 бой на профессиональном ринге. В его активе 10 побед (4 нокаутом) и две ничьи. Еще 19 поединков он проиграл.

Карьера Выхриста в профессионалах: главное

28-летний Выхрист дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2020 году. Дебют Виктора сопровождался скандалом, ведь он покинул лагерь сборной Украины, а поэтому не выступит на Олимпиаде в 2021 году.

В первом бою Выхрист за 55 секунд брутально нокаутировал белоруса Андрея Мазаника. Во втором поединке Виктора также не обошлось без досрочной победы.

Он нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова. Третий бой Выхрист провел 20-го сентября. В Днепре был нокаутирован лучший боксер Испании – Габриэль Энгуэма.

31-го октября Выхрист в Германии техническим нокаутом одолел Якупа Саглама.