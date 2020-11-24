28-річний Вихрист дебютував на професійному ринзі в лютому 2020 році. Дебют Віктора супроводжувався скандалом, адже він покинув табір збірної України, а відтак не виступить на Олімпіаді у 2021 році.

У першому бою Вихрист за 55 секунд брутально нокаутував білоруса Андрія Мазаніка. У другому поєдинку Віктора також не обійшлося без дострокової перемоги.

Він нокаутував харків'янина Семена Пахомова. Третій бій Вихрист провів 20-го вересня. У Дніпрі був нокаутований найкращий боксер Іспанії – Габріель Енгуема.

31-го жовтня Вихрист у Німеччині технічним нокаутом здолав Якупа Саглама.