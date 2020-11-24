Український нокаутер Вихрист проведе черговий бій: дата та суперник
Непереможний український боксер Віктор Вихрист продовжує підкорювати суперважку вагу. Віктор Фауст, як його називають у Німеччині, дізнався дату наступного поєдинку та ім'я суперника.
Як повідомляє боксерський ресурс Lucky Punch, Віктор Вихрист проведе наступний поєдинок 27 листопада у французькому місті Нант.
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Суперником українця стане польський боксер Каміл Соколовські. Поєдинок відбудеться в андеркарті бою французького боксера Тоні Йока проти Крістіана Хаммера.
Що відомо про Соколовські?Поляк провів 31 бій на професійному ринзі. У його активі 10 перемог (4 нокаутом) та дві нічиї. Ще 19 поєдинків він програв.
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