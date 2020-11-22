На чемпионате Европы среди молодежи-2020, который проходит в Черногории, 21 ноября, состоялась вторая часть поединков полуфинальной стадии.

Таким образом, в финальную часть молодежного Евро по боксу добрались сразу 8 украинцев. Об этом сообщает официальйный сайт Федерации бокса Украины.

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Харьковчанин Илья Тогобицкий победил албанца Сантьяго Селибая в категории до 75 килограммов и в финале встретится в ринге с россиянином Михаилом Усовым.

Отказ армянского боксера Ованнес Папазяна позволил Василию Ткачуку автоматически пройти в финал супертяжелой категории. На последней стадии украинец также подерется с россиянином Иваном Онищенко.

21 ноября только одной украинке из четырех удалось выйти в финал. Анна Сезько в категории до 69 килограммов разгромила Манте Буткуте, дважды отправив соперницу в нокдаун. В поединке за золото ее ждет россиянка Анастасия Холуева.

Несколькими днями ранее свои путевки в финал завоевали Роман Литвинов, Юрий Захареев, Никита Горбатенко и Василий Левчук. Среди девушек за золотые медали 22 ноября побьются также Марина Стойко и Яна Тараненко.

К слову. Судьба золотых наград решится в последний день турнира – в воскресенье, 22 ноября.