Счастью нет предела: Цыганков восхищал волшебными фотографиями с новорожденным сыном

Карьера Виктора Цыганкова после переезда из киевского Динамо в испанскую Жирону с каждым матчем становится все успешнее. Лидер на футбольном поле недавно получил дополнительную мотивацию забивать в каждой игре.

21 марта бывший лидер "Динамо" впервые стал отцом. Жена футболиста Романа родила ему сына, которого назвали Леоном. В первые дни после рождения первенца Цыганков не мог быть рядом с семьей, ведь находился в расположении сборной Украины.

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Пополнение в футбольной семье

"Сине-желтые" во главе с Русланом Ротанем поздравили новоиспеченного папу с пополнением в его семье. После матча против Англии, в котором, к сожалению. украинцы без шансов проиграли 2:0, Виктор сразу улетел в семью.

27 марта правый вингер Жироны изложил первые фотографии с сыном.

Леон Цыганков 21.03.2023. Это настоящее счастье,

– подписал фото Виктор.



Леон Цыганков / Фото из инстаграмма Виктора Цыганкова

Также Цыганков показал, как его домашний питомец следит за сыном. Виктор смешно назвал свою красивую собаку "старшим братом".

Старший брат все контролирует,

– добавил футболист.



Виктор Цыганков проводит время с сыном / Фото с инстаграмма футболиста

Теперь у Виктора появилась дополнительная мотивация еще большего феерить в Ла Лиге. Уверены, что в следующем матче Цыганков будет делать все возможное, чтобы отличиться голом и посвятить его новорожденному сыну и жене.

Сейчас в активе украинского футболиста 3 гола и 3 асиста в 7 сыгранных поединках. Напомним, что украинец перебрался в Испанию только 17 января 2023, подписав контракт до конца июня 2027, а уже влюбил в себя местных фанатов.

В отборочном матче на Евро-2024 не помог Украине спастись от поражения 2:0. Виктор появился на поле только по ходу второго тайма.

К слову. Следующий матч Жирона проведет дома 1 апреля. Соперником клуба украинца будет Эспаньол. Начало встречи в 15:00.